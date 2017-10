Cearáportos é Cipp S.A e assume controle de ZPE

01:00 · 11.10.2017

O governador do Estado Camilo Santana sancionou ontem (10) a Mensagem Nº 8163/2017, que moderniza a legislação referente ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). Com isso, a Cearáportos amplia seu objeto social e torna a Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE-CE) sua subsidiária. A nova legislação altera o objeto social da Cearáportos para que atue também na administração, operação, exploração e desenvolvimento do Terminal Portuário do Pecém e da zona industrial adjacente, que compõem juntas o Complexo Industrial Portuário do Pecém.

A denominação social da Cearáportos também foi modificada, passando a ser Complexo Industrial e Portuário do Pecém S.A (CIPP S.A), segundo o governo, para dar maior abrangência à sua atuação. Com isso, a companhia Cipp S.A passa a atuar vinculada administrativamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e não mais à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

Próximos passos

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Econômico, César Ribeiro, o próximo passo é iniciar as atividades de transição, envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cearáportos, ZPE e Seinfra.

"Estamos criando um grupo de trabalho envolvendo a gestão desses órgãos para dar suporte a essa integração. Não há dúvidas de que essa mudança de denominação e vinculação da Cearáportos e da ZPE, integrando as atividades do complexo, vai ser fundamental para potencializar e subsidiar a parceria que está sendo formatada entre os Portos do Pecém e de Roterdã, como também de investimentos de origem diversas", disse o titular da SDE.

Cesar Ribeiro destaca que a mudança da legislação não muda as atividades das subsidiárias, mas cria uma condição de trabalhar o desenvolvimento do complexo por meio de uma estrutura unificada, facilitando e integrando processos. O governador anunciou a nova legislação ontem (10) durante bate-papo em sua rede social. "Nós temos uma estrutura e queremos unificar esses equipamentos, ZPE, Cearáportos, e criar uma empresa que possa aglutinar esses equipamentos em uma visão maior do Complexo Portuário", disse Camilo Santana.

Turismo

O bate-papo foi realizado de Brasília, aonde o governador do Estado se reuniu com o ministro do Turismo, Max Beltrão, "para tratar sobre importantes projetos para o desenvolvimento do nosso Estado", conforme publicou em sua rede social.

Estiveram presentes no encontro o prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, e o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque. Segundo Camilo, o ministro se comprometeu a realizar uma visita ao Ceará.