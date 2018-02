Caucaia busca US$ 80 mi em financiamento do CAF

01:00 · 27.02.2018

De acordo com a secretária municipal de Governo e Articulação Política, Érika Amorim, o dinheiro servirá para a construção e melhorias de equipamentos

O Município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), está pleiteando junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) um financiamento de US$ 80 milhões. O aporte é para utilização nas ações do Programa de Infraestrutura Integrada da cidade.

Ontem, uma comitiva do Banco chegou a Caucaia. Até quinta-feira, farão visitas aos locais que deverão receber as intervenções públicas, como construção e requalificação de praças e lagoas, principalmente na Sede (litoral e Centro) e na Jurema. Os dois distritos somam cerca de 300 mil dos quase 360 mil habitantes do município.

De acordo com a secretária municipal de Governo e Articulação Política, Érika Amorim, o projeto tem o objetivo de desenvolvimento econômico, social e ambiental da cidade. "É um programa de grande importância, estamos bem entusiasmados. Dentro do planejamento, estão a urbanização de três lagoas, construção de cinco praças, com características de maior possibilidade de uso possível. Também acreditamos que Caucaia precisa muito de integração dos bairros. Temo uma característica de bairros próximos mas que não estão integrados por vias urbanas", detalhou.

A Prefeitura informou que fará a qualificação de vias e áreas urbanizadas, incluindo ciclovias e passeios. Ruas e avenidas utilizadas como rotas de transporte público serão requalificadas e vias estruturantes serão implantadas. Além disso, serão construídos viadutos, pontes e passagens de nível, e será implantado um sistema de videomonitoramento para vias, praças e lagoas. Caucaia terá quatro anos para executar o Programa de Infraestrutura Integrada e 16 anos para pagar o financiamento.

Ao final dos três dias de visitas in loco e conhecimento da situação atual de Caucaia, os nove membros da missão do CAF no Município farão um relatório, com o contraponto a ser executado pela Prefeitura. "Acredito que o Banco tem muito a contribuir também com a experiência. Vamos receber essa ajuda e depois encaminhar os ajustes, e então será preparado o contrato".

Na sequência, o Senado federal deverá votar a aprovação ou não do financiamento. A expectativa em Caucaia é que a aprovação e a assinatura do contrato ocorram ainda neste primeiro semestre, com o início das obras ocorrendo na segunda metade deste ano.

Cultura e turismo

Ontem a tarde, o governador Camilo Santana, se reuniu no Palácio da Abolição, com representantes do CAF, firmando a parceria de US$ 124 milhões, sendo US$ 100 milhões do banco, para o fomento de obras nas áreas de cultura e turismo.