BNDES: Linha Leste entre as prioridades

Na Fiec, Paulo Rabello afirmou que o BNDES está trabalhando para liberar financiamento para a Linha Leste "o mais rápido possível" ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

O BNDES quer "fazer barulho", de acordo com o presidente da instituição, Paulo Rabello. E para isso, decidiu adotar uma estratégia para tentar se aproximar mais dos micro e pequenos empresários locais, tornando o acesso às linhas de crédito cada vez mais descomplicado. Antes de sua participação no Fórum Industrial Ideias em Debate o dirigente do Banco de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social também anunciou o interesse para negociar financiamentos para os novos empreendimentos que serão instalados no Ceará. O evento foi realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Para Capital cearense, o presidente do BNDES classificou a extensão da linha do Metrô de Fortaleza (Metrofor) como sendo uma das grandes prioridades para o Banco, garantindo esforços para que a verba da obra seja liberada "o quanto antes".

"Hoje, há uma prioridade, para Fortaleza e para o BNDES, que é a extensão da linha do Metrofor, e como grande financiador dessa obra, estamos ultimando as tratativas técnicas para aprovar esse recurso e dar início aos trabalhos o mais rapidamente", comentou.

Ao todo, o BNDES deverá aportar cerca de R$ 1 bilhão para a obra na Linha Leste do Metrofor, mesma quantia do Ministério das Cidades. De acordo com Lúcio Gomes, secretário da Infraestrutura do Estado, o edital da obra deverá ser divulgado na segunda quinzena de março.

A lista das prioridades também inclui, dentre outros, o hub das empresas aéreas Air France/KLM e Gol, as obras de ampliação do Aeroporto Internacional Pinto Martins, pela alemã Fraport, e os possíveis investimentos no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Além disso, o BNDES quer tornar as informações sobre possibilidades de financiamento para pequenos municípios cada vez mais acessíveis, focando nas áreas de iluminação pública, instalação de câmeras, saneamento, resíduos sólidos, equipamentos turísticos, titulação fundiária, e gerência e financiamento de prefeituras.

Estratégia

"Viemos conversar com o governador Camilo Santana para saber o que mais podemos fazer para nos envolvermos em todos os investimentos relevantes do Ceará, não só na área aeroportuária. Mas tenho uma preocupação muito grande com os micro, pequenos e médios empresários, que ainda tem uma participação ainda reduzida aqui, então colocamos a nossa força-tarefa para apresentar nossas linhas de crédito", disse Paulo Rabello.

Essa força-tarefa, comandada pelo Departamento Regional Nordeste (Denor), já deverá agir no próximo dia 2 de março, apresentando essas linhas de crédito aos empresários e a pequenos municípios durante reunião com a Agência do Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece). De acordo com o presidente do BNDES, a medida é importante pois muitas pessoas ainda desconhecem essas possibilidades de financiamento.

'Barulho'

"Apesar de termos linhas importantíssimas para o médio e pequeno empresário, não temos feito muito barulho, e é isso que queremos fazer aqui na Fiec, para que as pessoas que tenham um certo temor saibam que o BNDES está ao alcance de um clique para ter acesso à linhas de crédito ali que lhe é mais conveniente", afirmou Rabello.