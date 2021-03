Baturité é o primeiro município do Ceará a aderir ao programa Cidade Empreendedora

O município de Baturité é o primeiro do Ceará a aderir ao programa Cidade Empreendedora, iniciativa do Sebrae que busca estimular o desenvolvimento da economia local. O programa contempla um conjunto de ações, voltadas para o poder público e para os empreendedores, divididas em eixos estratégicos como políticas públicas, formação de lideranças locais, rede integrada de atendimento, compras públicas, desburocratização, empreendedorismo na escola, entre outros, que foquem a inclusão produtiva e o fortalecimento dos segmentos econômicos do município.

Para a articuladora do Escritório do Sebrae no Maciço de Baturité, Fabiana Gizele, a adesão de Baturité ao programa Cidade de Empreendedora é um passo importante que o município dá no sentido de implantar uma agenda de desenvolvimento que tenha os pequenos negócios como prioridade.

“Baturité está partindo na frente, fruto da visão estratégica do prefeito Herberlh Mota. Nosso desejo é que, a partir das ações do programa, Baturité possa se tornar uma referência para os demais municípios cearenses no desenvolvimento de políticas públicas de apoio às micro e pequenas empresas”

PopChef

Como parte das ações do Cidade Empreendedora, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Baturité (SEDES), e o Sebrae lançaram a plataforma digital PopChef voltada para apoiar a comercialização de produtos dos empreendedores do segmento de alimentação fora do lar do município, principalmente neste momento de restrições de funcionamento dos estabelecimentos ocasionadas pela pandemia.

A ideia é possibilitar a estes empreendedores uma nova forma de comercialização de seus produtos, por meio da utilização de uma plataforma digital no formato de marketplace. A plataforma funcionará como uma verdadeira “Praça de Alimentação Virtual” que conectará os consumidores e os empreendedores locais, buscando ajudá-los a ampliar suas vendas.

Os empreendedores participantes também terão a oportunidade de participar de trilhas de capacitação promovidas pelo Sebrae. Os interessados em participar do Popchef podem fazer suas inscrições pelo endereço eletrônico https://popchefbaturite.com.br/.