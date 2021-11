WhatsApp Web começa a funcionar em múltiplos aparelhos e sem conexão com o celular

O recurso do WhatsApp que permite login na sua versão web sem a necessidade do celular começou a ser liberado para usuários nesta semana. Os testes haviam sido anunciados em julho deste ano. As informações são do G1.

A atualização também permite acesso em até quatro computadores diferentes e funcionará de forma "independente" em cada um deles.

Apesar de o celular continuar sendo o dispositivo principal da conta, o aparelho não precisará mais estar conectado à internet, e nem ligado para permitir o acesso no computador. Segundo o aplicativo, essa função está sendo disponibilizada aos poucos.

"Este não é um lançamento oficial, mas uma continuação deste processo iniciado há alguns meses", disse o WhatsApp ao G1.

Como fica o acesso

Um sistema para sincronizar as mensagens entre o celular e outros aparelhos conectados será usado pelo WhatsApp. Para usar o serviço em um computador, ainda será preciso escanear um QR Code a partir do telefone.

A diferença é que para vincular o WhatsApp Web ou Desktop à conta do aplicativo, será solicitado o desbloqueio biométrico no smartphone, seja por reconhecimento facial ou impressão digital.

O objetivo é impedir crimes virtuais no aplicativo, como clonagem ou roubo de contas, através de acessos indesejados.