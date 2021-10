WhatsApp libera função que permite entrar em chamadas de vídeo coletivas em andamento

O Whatsapp começou a liberar para seus usuários um novo recurso para facilitar as chamadas de vídeo em grupo, que passarão a ser integradas aos chats das conversas. Com isso, o usuário pode entrar em uma determinada ligação já em andamento, sem a necessidade de ser convidado. As informações são do portal Tecnoblog.

Com a nova função, o grupo que estiver em uma chamada coletiva ganha um ícone de cor verde com uma câmera na aba de "Conversas" do aplicativo, ao lado do nome do grupo. Nesta opção, qualquer integrante pode se juntar à chamada facilmente.

Segundo o WhatsApp, a notificação que mostra quando um grupo está em uma conversa por vídeo inclui apenas o nome do grupo, e não quem está participando. No entanto, o aplicativo manterá exibindo uma aba com informações sobre os membros da chamada, assim como uma lista de pessoas convidadas para se juntar à conversa.

A chamada de vídeo é criptografada pelo próprio WhatsApp e somente pessoas do grupo em questão podem se juntar à ligação. A empresa diz que a ideia é que o processo seja tão simples como digitar uma mensagem.