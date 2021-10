Nova linha do MacBook é lançada pela Apple, com modelo mais caro custando até R$ 78 mil

A nova linha MacBook Pro da Apple foi lançada nesta segunda-feira (18), em evento transmitido direto de Cupertino, na Califórnia. Versões estão disponíveis com 14 e 16 polegadas, com o modelo mais caro podendo custar até R$ 78 mil no Brasil.

O mais barato dos lançamentos, o MacBook Pro 14 polegadas, com memória de 16 GB, sai por R$ 26.999. Informações são do portal TechTudo.

Quem quiser levar para casa a máquina mais atualizada e customizada com peças mais robustas, deve desembolsar R$ 77.999. Variações podem chegar a até 8 TB de armazenamento.

Veja os preços dos novos MacBooks Pro:

MacBook Pro, 14 polegadas, M1 Pro – a partir de R6 26.999

MacBook Pro, 16 polegadas, M1 Pro – a partir de R$ 32.999

MacBook Pro, 16 polegadas, M1 Max – a partir de R$ 45.499

Segundo a Apple, o novo MacBook Pro é o primeiro notebook a contar com sistema complexo em um só chip: O M1 Pro e o M1 Max unem CPU, GPU, conexões de entrada e saída e o processador de inteligência artificial.

Configuração incorrerá em mais duração e eficiência de bateria. Os modelos de 14 polegadas permitem até 17 horas de reprodução de vídeo e 11 horas de navegação sem estar carregando.

Já a versão de 16 polegadas pode garantir até 21 horas de vídeo e 14 horas de navegação em rede sem fio.

AirPods 3

Outra novidade anunciada pela Apple foi a terceira geração dos AirPods. Os fones sem fio ganharam novo design, com resistência a água e suor.

Legenda: A bateria do AirPods 3 vai durar até seis horas de música e 30 horas de uso com estojo de recarga Foto: Divulgação

O AirPods 3 conta ainda com driver de baixa distorção, o que conforme o TechTudo, entrega um som mais limpo.

Equipamento chega ao Brasil ainda neste ano por R$ 2.399. A bateria dura até seis horas de música e 30 horas de uso com estojo de recarga.

Fones possuem chip H1 e sistema acústico da Apple, com suporte a Áudio Espacial com Dolby Atmos no Apple Music.