Cisne Branco, navio da Marinha do Brasil, bate em ponte de pedestres no Equador

O Cisne Branco, embarcação da Marinha do Brasil (MB), colidiu com uma ponte de pedestres próxima à cidade de Guyaquil, no Equador, nesta segunda-feira (18), por volta das 15h (horário de Brasília) O barco brasileiro tentava manobrar para zarpar no Rio Guyas. Não houve acidente de pessoal da corporação.

De acordo com nota oficial divulgada MB, a embarcação foi "possivelmente levada pela correnteza". Conforme o texto, um rebocador local, que apoiava o navio, emborcou durante a tentativa de passagem da ponte.

VEJA VÍDEO:

Por meio do Twitter, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, publicou vídeo e comentou o acidente: "Nossa admiração e respeito à tripulação! Esperamos que todos estejam bem".

Legenda: Parte do navio brasileiro ficou danificada Foto: Fernando Méndez / AFP

Imagens feitas pela AFP mostram que parte da estrutura do Cisne Branco ficou danificada. A Marinha brasileira informou que apura as circunstâncias da ocorrência.

A ponte, que também tem uma passagem para navios, possui uma ligação para pedestres passarem entre o continente e a Ilha Santay, área de mata protegida onde moram poucas pessoas.

Avaliação de danos

A MB disse, em nota, que o Navio-Veleiro Cisne Branco está "fundeado em segurança" após o acidente, e aguarda disponibilidade de cais para atracar em Guyaquil.

Lá, serão avaliadas as condições do equipamento de forma mais detalhada. Órgão pontuou que tanto as autoridades locais da cidade quanto a Marinha do Equador prestam "total apoio ao nosso Cisne Branco".

Cisne Branco

O Cisne Branco é um navio que "exerce funções diplomáticas e de relações públicas", segundo a MB.

"A sua missão é representar o Brasil em eventos náuticos nacionais e internacionais, divulgar a mentalidade marítima e preservar as tradições navais", pontua o órgão na descrição da embarcação.