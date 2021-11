WhatsApp deixa de funcionar em 50 celulares Android antigos nesta segunda-feira (1º); veja lista

Alguns aparelhos telefônicos mais antigos não serão mais compatíveis com o WhatsApp, a partir desta segunda-feira (1º de novembro). Se enquadram nestes casos os que possuem os sistemas operacionais iOS 9 e Android 4.0.4, totalizando 50 modelos de celulares. As informações são do G1 e do Olhar Digital.

Como a mudança (ver lista abaixo), o serviço estará disponível somente para aparelhos mais recentes, como Android 4.1, iPhones com iOS 10 e alguns modelos com KaiOS 2.5.1.

A marca que possui mais aparelhos incompatíveis a partir de hoje é a LG, com 21 versões na lista. Em seguida, a Samsung (6) e Huawei (6).

Por que alguns aparelhos não terão mais WhatsApp

Em nota ao G1, O Whatsaap informou que essa medida é aplicada para modelos com o menor número de usuários.

“É uma prática padrão para empresas de tecnologia não manter o suporte para modelos de hardware e software mais antigos e cada vez menores, por tempo indeterminado, a fim de usar esses recursos para oferecer suporte a sistemas operacionais novos e em crescimento", explicou ao portal.

O que fazer se o celular estiver entre os incompatíveis

Os usuários que têm aparelhos entre os listados e querem continuar a usar o aplicativo devem atualizar o celular ou transferir a conta para um aparelho com uma versão mais recente do sistema operacional do Google.

Quais celulares que não vão mais suportar o WhatsApp a partir de hoje:

Marca LG:

LG Lucid 2;

Optimus F7;

Optimus F5;

Optimus L3II Dual;

Optimus F5;

Optimus L5;

Optimus L5 II;

Optimus L5 Dual;

Optimus L3 II;

Optimus L7;

Optimus L7 II Dual;

Optimus L7 II;

Optimus F6;

Enact;

Optimus L4 II Dual;

Optimus F3;

Optimus L4 II;

Optimus L2 II;

Optimus Nitro HD;

Optimus Nitro 4X HD;

Optimus F3Q.

Marca Samsung

Galaxy Trend Lite;

Galaxy Trend II;

Galaxy SII;

Galaxy S3 mini;

Galaxy Xcover 2;

Galaxy Core and Galaxy Ace 2.

Marca Huawei

Ascend G740;

Ascend Mate;

Ascend D Quad XL;

Ascend D1 Quad XL;

Ascend P1 S;

Ascend D2.

Marca Sony

Xperia Miro;

Sony Xperia Neo L;

Xperia Arc S.

Marca ZTE

Grand S Flex;

ZTE V956;

Grand X Quad V987;

Grand Memo.

Outras marcas

Alcatel One Touch Evo 7;

Archos 53 Platinum;

HTC Desire 500;

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight;

Lenovo A820;

UMi X2;

Faea F1;

THL W8.

Como saber a versão do Android do Samsung

Abra as "Configurações";

Clique em "Sobre o telefone";

Clique em "Informações do software";

Busque por "Versão Android".