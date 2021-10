Facebook vai mudar de nome e empresa passará a se chamar Meta

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou que a companhia vai mudar de nome e passará a se chamar Meta. A novidade foi divulgada por ele durante o evento "Facebook Connect" nesta quinta-feira (28).

A mudança, porém, tem como alvo apenas o nome da empresa-mãe. Logo, a rede social deve manter o mesmo nome. As informações são da Exame.

A empresa-mãe é dona não somente do Facebook, como de outras marcas de peso: Instagram e WhatsApp.

Em 2005, o Google fez tomou providência semelhante, se reorganizando em uma holding chamada Alphabet.

Metaverso

A mudança vem no momento em que o grupo se concentra em torno do chamado metaverso, falado por Zuckerberg desde julho. Para ele, a realidade virtual será o futuro do Facebook e de toda a internet, pois os consumidores deverão não somente acessar as plataformas da empresa, como também viver em seu mundo digital.

O grupo, inclusive, tem investido fortemente em realidade virtual e realidade aumentada, desenvolvendo hardwares como óculos de realidade aumentada e tecnologias de pulseira.

A alteração de nome também ocorre no momento em que o Facebook é alvo de inúmeras críticas sobre suas práticas de moderação de conteúdo e danos vinculados às suas plataformas, como vazamento de dados.