WhatsApp libera recurso de mensagens temporárias em novas conversas; saiba como usar

O WhatsApp começou a liberar, nesta segunda-feira (6), um recurso que permite padronizar mensagens temporárias em novas conversas. Assim, se a opção for ativada, o conteúdo enviado será apagado depois de um período determinado pelo usuário.

A novidade estava em testes desde novembro, com algumas limitações. Atualmente, o recurso tem como ser adotado por qualquer usuário do aplicativo, que poderá ativá-lo para uso automático em todos os novos chats - antes, o timer permitido para o desaparecimento dos conteúdos era de sete dias.

Foram disponibilizadas mais opções de prazo para a exclusão de mensagens. Além de sete dias, há como configurar a conta para que o material desapareça em 90 dias ou 24 horas.

De acordo com a empresa, a atualização tem como objetivo oferecer mais opções de privacidade para quem tem a plataforma digital baixada, já que quando uma mensagem temporária é apagada, nenhum vestígio do envio é mostrado.

Legenda: Há como configurar a conta para que o material desapareça em 24 horas, sete dias ou 90 dias Foto: Divulgação/WhatsApp

O WhatsApp também explicou que a novidade é opcional e não altera ou apaga o que foi mandado em conversas antes de o recurso ser ativado.

"Acreditamos que as mensagens temporárias e a criptografia de ponta a ponta são dois recursos fundamentais que definem o que é um serviço de mensagens privadas hoje em dia e que nos aproximam um pouco mais da sensação de uma conversa em pessoa", informou.

Como usar mensagens temporárias no WhatsApp

O uso do novo recurso será liberado nas próximas semanas para usuários de Android e iOS. Para ativá-lo, siga o passo a passo:

Abra a tela de configurações no aplicativo;

Clique em "Conta";

Selecione "Privacidade";

Escolha "Duração padrão" e selecione o prazo de exclusão do conteúdo enviado (24 horas, sete dias ou 90 dias).

O período de duração também pode ser modificado com uma nova opção adicionada na tela de "Criar um novo grupo".

O aplicativo exibe um aviso quando a novidade está ativada em bate-papos individuais ou em grupos, para que todos no chat que o conteúdo for enviado saibam que o material desaparecerá depois do período escolhido pelo usuário titular da mensagem.

Além das mensagens temporárias, a empresa permite o envio de fotos e vídeos que podem ser visualizados apenas uma vez. A ideia também é oferecer mais privacidade aos usuários, uma vez que os arquivos de mídia ficam indisponíveis depois de serem abertos.