WhatsApp ganha carrinho de compras; saiba como usar

O WhatsAppp anunciou o lançamento da "mensagem de produto", uma nova ferramenta comercial que permite a aquisição de produtos e/ou serviços no próprio aplicativo, sem a necessidade de o usuário ser direcionado ao site da loja.

De acordo com a plataforma digital, o objetivo do "carrinho de compras" é estreitar a relação entre os clientes com os estabelecimentos comerciais no WhatsApp.

A função mostra um ícone no canto superior da tela nas conversas, e os usuários têm como acessar o catálogo das empresas e adicionar ao carrinho de compras os produtos e/ou serviços que quiser.

Formas de pagamento

Na sequência, ao escolher o que deseja, os clientes podem enviá-los ao vendedor e saber quais as formas de pagamento disponibilizadas.

Legenda: Passo a passo de como usar o carrinho de compras do WhatsApp Foto: Reprodução/WhatsApp

Por enquanto, o pagamento não pode ser feito pelo WhatsApp. O aplicativo, no entanto, tem links externos para direcionar os usuários para as instituições financeiras de pagamentos.

A mensagem de produto não pode ser enviada como notificação, sendo necessário fazer parte de uma conversa.

Carrinho de compras é único por usuário e aparelho

Também segundo a plataforma digital, o carrinho de compras é único por usuário e aparelho. Dessa forma, um carrinho de compras aberto no celular não aparecerá no WhatsApp Web.

Se forem enviados ao consumidor, os carrinhos de compras não expiram. Se houver mudanças em algum produto e/ou serviço, ou alterações de preços, o cliente é informado que o pedido foi atualizado.

Como usar o carrinho de compras do WhatsApp?

Na conversa com algum estabelecimento comercial, clique no ícone do catálogo localizado no canto superior da tela;

Selecione os itens que quiser;

Clique em "Adicionar ao carrinho";

Clique no ícone de carrinho (também na parte superior da tela);

Se quiser compra mais itens, clique em "Continuar comprando";

Se tiver escolhido tudo que deseja, clique no botão de enviar a mensagem;

Pronto! Assim, você estará em contato com a pessoa responsável pela empresa onde deseja realizar a compra.