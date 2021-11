Veja como será a função de reagir a mensagens no WhatsApp

O WhatsApp vai, em breve, incorporar a função de reagir às mensagens enviadas em conversas privadas ou em grupo, semelhante ao que já é feito no Instagram, no Twitter e no Facebook.

Na última quinta-feira (25), o WABetaInfo, site especializado em adiantar atualizações do aplicativo, revelou as primeiras imagens de como está sendo pensada a aplicação da função.

Segundo o site, se enviadas em grupos, as reações poderão ser vistas por todos os participantes.

Legenda: A reação poderá ser vista por todos os integrantes do grupo. Foto: Reprodução/WABetaInfo

As reações poderão ser com outros 6 emojis do aplicativo além do coração normalmente utilizado. Além disso, de acordo com o WABetaInfo, cada usuário poderá reagir somente uma vez a cada mensagem.

A nova função ainda não tem data para ser incorporada ao aplicativo, mas deve chegar primeiro aos usuários de iOS e, depois, aos usuários de Android.