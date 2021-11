WhatsApp libera ajuste de 'Visto por último' pelo computador; veja como funciona

A versão experimental do WhatsApp Web liberou, desde sábado (20), opções para ajustar quem pode visualizar o "Visto por último" do aplicativo diretamente pelo computador, bem como outras alterações relacionadas à privacidade. No entanto, a novidade não foi disponibilizada para todos os usuários. As informações são do WABetaInfo.

Os internautas que tiverem a plataforma digital conseguem acessar os ajustes de privacidade pela versão 2.2146.5 do WhatsApp Web beta, assim como nas versões para Android e iPhone (iOS). As novas opções estão disponíveis nas configurações do WhatsApp para desktops.

As definições são quase as mesmas presentes nos aparelhos celulares, como "Foto de perfil", em que há como escolher se todos, os contatos ou ninguém poderá ver a imagem do dono daquele número.

Há, também, como ajustar o "Visto por último", o Recado e o Status para algumas pessoas, bem como desativar as confirmações de leitura.

Grupos

Os grupos também estão englobados na lista de configurações. Ao acessar a opção correspondente, os usuários podem escolher quem poderá adicionar o número dele em salas de conversa coletivas.

A relação de contatos bloqueados foi movida para o novo menu Privacidade. Não foi comunicado se a novidade chegará à versão estável do WhatsApp Web.