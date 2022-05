WhatsApp libera grupos com 256 pessoas, mas recurso só chega ao Brasil depois das eleições

O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (5) a ampliação de 256 para 512 o número limite de participantes de grupos no aplicativo. A mudança faz parte dos novos recursos anunciados em abril. Mas, no Brasil, isso só será liberado após as eleições de outubro.

O novo limite para grupos será implantado somente depois devido à estratégia de negócios de longo prazo para o País, segundo o aplicativo.

No fim de abril, a plataforma esclareceu que o adiamento do lançamento no Brasil foi decisão exclusiva da empresa, e não decorrente de uma acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Outra novidade é o envio de arquivos, que agora podem ser de até 2 GB por vez. A ideia é melhorar a colaboração em pequenas empresas e grupos escolares, conforme a plataforma.

Reações

O aplicativo também liberou seis opções de reações com emojis para as mensagens, desde que o usuário tenha a versão mais atualizada no celular.

Legenda: O WhastApp também liberou seis opções de reações com emojis para as mensagens Foto: Divulgação

"As reações são divertidas, rápidas e ajudam a reduzir o excesso de mensagens nos grupos. Vamos seguir melhorando esse recurso, adicionando cada vez mais expressões daqui para frente", disse a plataforma, em comunicado.