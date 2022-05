Twitter lança ferramenta de 'close friends' e conteúdos exclusivos; saiba como funciona

O Twitter irá aderir a uma nova ferramenta com conteúdos exclusivos dos usuários, em uma espécie de "close friends". A rede social lançou, de maneira experimental, o novo mecanismo que permite aos internautas criarem uma lista com até 150 seguidores “favoritos” do seu perfil. A novidade se chama Twitter Circle.

“Alguns Tweets são para todos, e outros são apenas para pessoas quem você escolheu. Agora, estamos testando o Twitter Circle, que permite adicionar até 150 pessoas que podem ver seus Tweets quando você deseja compartilhar com um público menor. Alguns de vocês podem criar seu próprio Twitter Circle a partir de hoje!”, diz o comunicado da rede social.

Veja comunicado do Twitter

O Twitter Circle é semelhante a ferramentas já existentes em outras redes sociais. No Instagram, é possível colocar o perfil em modo privado e permitir quais perfis podem ter acesso às informações da conta. Na plataforma Stories, o usuário pode criar uma lista de seguidores para acesso ao conteúdo exclusivo, os “amigos próximos”.

No Facebook, o internauta também tem a opção escolher quem poderá ver a publicação, podendo restringi-la somente a amigos, a amigos de amigos, a amigos específicos ou para todos que usam a rede.