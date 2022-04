Elon Musk quer "todos os humanos reais verificados" no Twitter

Após a compra bilionária do Twitter, Elon Musk disse querer "todos os humanos reais verificados" na plataforma. O acordo de venda do aplicativo por US$ 44 bilhões foi feito na última segunda-feira (25), e desde então usuários buscam entender como o empresário pretende direcionar o site.

Musk divulgou sua preferência em um post logo após o anúncio da compra da plataforma, evidenciando como ele deseja administrar a rede social.

"A liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento, e o Twitter é a praça da cidade digital onde assuntos vitais para o futuro da humanidade são debatidos. Também quero tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novas recursos, tornando os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotando os bots de spam e autenticando todos os humanos", disse Musk.

A intenção do bilionário de “autenticar” os usuários do Twitter, segundo informações da CNN, decorre de uma de suas maiores preocupações com a plataforma: contas de spam, em específico aquelas que promovem golpes de criptomoedas.

Contas falsas

A estratégia visa separar as contas reais de contas falsas, como parte de sua solução para combater bots de criptomoedas. A dúvida é como a plataforma irá verificar se as contas são reais.

Uma das possibilidades é uma expansão do programa de verificação existente do Twitter. No momento, para receber uma certificação em suas contas, os usuários precisam fornecer um link para um site oficial ao qual são afiliados, um endereço de e-mail oficial ou uma forma de identificação emitida pelo governo. Musk poderia deixar de exigir a identificação, mas exigir que os usuários usem seus nomes reais.