Twitter pode cobrar taxa de usuários comerciais e governamentais, diz Elon Musk

O Twitter poderá cobrar uma taxa "leve" de seus usuários comerciais e governamentais, como parte do esforço para aumentar a receita da rede social, segundo disse Elon Musk nesta terça-feira (3). As informações são do G1.

"O Twitter sempre será gratuito para usuários casuais, mas talvez com um pequeno custo para usuários comerciais/governamentais", disse Musk em um tuíte. "Alguma receita é melhor do que nenhuma!" acrescentou.

Após fechar o acordo para comprar o Twitter por US$ 44 bilhões, Musk disse querer aprimorar a plataforma com novos recursos e tornar os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança.

Redução de custos

A agência Reuters informou na semana passada que o empresário havia dito aos bancos que desenvolveria novas maneiras de monetizar tuítes e cortar o pagamento de executivos para reduzir custos da empresa.

Ele também disse aos bancos que planeja desenvolver recursos para aumentar a receita dos negócios, incluindo novas maneiras de ganhar dinheiro com tuítes que contenham informações importantes ou se tornem virais.

Em tuítes que já foram excluídos, Musk sugeriu mudanças no serviço de assinatura premium do Twitter Blue, incluindo redução de preço, proibição de publicidade e opção de pagamento na criptomoeda dogecoin.