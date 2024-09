Usuário processa X, antigo Twitter, após ter conta em que divulgava conteúdo pornográfico banida

Um usuário de 22 anos entrou com um processo por danos morais contra o X, o antigo Twitter. Na causa, Victor Pereira disse que teve o perfil removido definitivamente da rede social em julho, com a acusação de violação das regras da plataforma. O rapaz é divulgador de conteúdo adulto.

De acordo com Victor Pereira, suspensão da conta foi sem justificativa, visto que a rede permite "pornografia e outras formas de conteúdo adulto produzidas consensualmente". Para que isso ocorra, os conteúdos têm de estar classificados como "sensíveis" na plataforma.

A defesa do usuário pediu uma indenização de R$ 6 mil por danos morais e ainda a reativação da conta, segundo informações do portal Metrópoles. Victor Pereira deu entrada no processo no último dia 22 de agosto.

"Deve-se considerar o grande desgaste do autor nas reiteradas tentativas de solucionar o ocorrido, sem êxito, gerando o dever de indenizar", diz o processo.

Já no dia seguinte, 23 de agosto, o juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo intimou o X a se manifestar, o que não ocorreu. A decisão segue em aberto.

Uma semana depois, na última sexta-feira (30), o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do X no Brasil. Segundo a decisão, a rede social não indicou um representante legal no Brasil e se recusou a pagar as multas impostas.