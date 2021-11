Restaurantes surgem no iFood com nomes alterados em apoio a Bolsonaro, contra Lula e antivacinas

Após a intervenção "indevida" na conta de um funcionário, restaurantes cadastrados no aplicativo de delivery de comida iFood tiveram os nomes alterados no fim da noite dessa terça-feira (2) para frases de apoio político a Jair Bolsonaro, menções pejorativas ao ex-presidente Lula e falas mentirosas sobre a vacina contra a Covid-19.

Uma pizzaria, por exemplo, apareceu no app como "Bolsonaro 2022", enquanto uma sorveteria teve o nome modificado para "Lula ladrão". Além disso, lojas de açaí trocaram os nomes por "Vacina mata", uma falsa referência ao imunizante, e "Marielle Franco Peneira", vereadora do Rio morta a tiros ao lado do motorista em 2018. (veja outras alterações no print abaixo)

O nome da empresa virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por usuários que acreditavam se tratar de um ataque hacker.

Legenda: Estabelecimentos tiveram nomes trocados na noite dessa terça-feira (2) Foto: Reprodução

Com a repercussão negativa, porém, o iFood divulgou nota esclarecendo que "o incidente foi causado por meio da conta de um funcionário de uma empresa prestadora de serviço de atendimento que tinha permissão para ajustar informações cadastrais dos restaurantes na plataforma, e que o fez de forma indevida".

Segundo a companhia, 6% dos estabelecimentos cadastrados na plataforma sofreram a alteração, que não comprometeu a segurança de dados pessoais das lojas e clientes.

Legenda: iFood esclareceu que a falha não trouxe prejuízos aos clientes Foto: Reprodução/Twitter

"Em investigações preliminares, a empresa informa que não há qualquer indício de vazamento da base de dados pessoais cadastrados na plataforma, tampouco de dados de cartão de crédito", garante.

A empresa disse ainda que "tomou medidas imediatas para sanar o problema e proteger os dados de restaurantes, consumidores e entregadores".