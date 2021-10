Usuários do Ifood reclamam de problemas para confirmar pedidos neste sábado (30)

Usuários do aplicativo de delivery iFood reclamam de problemas enfrentados para fechar pedidos na noite deste sábado (30). Somente entre as 19h e 23h, mais de 370 notificações foram registradas no 'downdetector', plataforma que fornece status em tempo real de sites e serviços.

Nas redes sociais, clientes do serviço alegam que o app cobra pelo pedido, mas não confirma a compra. Por sua vez, os restaurantes recebem as demandas, mas não a confirmação dos pagamentos.

O problema acontece em várias partes do país. "Ifood pegaram meu dinheiro e não completaram meu pedido, estou sem dinheiro e com fome", disse uma cliente no perfil da rede no Instagram.

Clientes não conseguem cancelar

"Eu fiz dois pedidos e nada de confirmarem, pelo jeito é geral, mas eu quero saber como vão resolver isso", questiona outra usuária. Clientes também relataram não conseguir cancelar os pedidos efetuados.

"Estamos com uma instabilidade na plataforma. Os nossos times estão trabalhando para solucionar o problema e normalizar o serviço o mais rápido possível", disse o Ifood em resposta às reclamações.

