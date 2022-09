Google Stadia, streaming de videogame, será encerrado em 2023

A Google anunciou nesta quinta-feira (29) o encerramento do Stadia, seu serviço de jogos em nuvem. A plataforma permanece ativa até o dia 18 de janeiro de 2023. A informação foi confirmada por Phil Harrison, vice-presidente do streaming, em uma postagem no blog oficial da ferramenta.

"Você continuará tendo acesso à sua biblioteca de jogos até 18 de janeiro de 2023 para poder concluir as sessões finais de jogo e mover seu progresso para plataformas alternativas sempre que possível. A funcionalidade de comércio (a capacidade de comprar jogos, novas assinaturas, complementos ou compras no jogo) no Stadia foi desativada", afirmou a Google no blog.

A empresa se comprometeu ainda a reembolsar todas as compras de hardware do Stadia feitas pela Google Store, bem como jogos e conteúdos adicionais comprados na loja. A expectativa é de que os reembolsos sejam concluídos até janeiro do próximo ano.

Phil Harrison Vice-presidente do Stadia Embora a abordagem da Stadia para streaming de jogos para consumidores tenha sido construída em uma forte base tecnológica, ela não ganhou a tração com os usuários que esperávamos. Então, tomamos a difícil decisão de começar a encerrar nosso serviço de streaming".

Boatos confirmados

De acordo com o portal Tecmundo, boatos sobre o fechamento do serviço circulam nas redes sociais desde 2021, quando o número de jogos lançados na plataforma diminuiu drasticamente.