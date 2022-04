I Fórum de Regularização Fundiária Urbana do Estado do Ceará abre inscrições gratuitas

A Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará, do TJCE, está com inscrições abertas para o I Fórum de Regularização Fundiária Urbana do Estado. O evento gratuito ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de abril na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE), em Fortaleza.

Podem participar da atividade registradores, magistrados, empresários da construção civil, advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos e representantes de associações comunitárias e voltadas para moradia, além de estudantes do tema em geral.

Ao longo de três dias, a programação discutirá a importância da Regularização Fundiária (Reurb), as atribuições dos entes federados e os impactos sociais e ambientais do tema.

A Reurb é uma ação ou programa cujo objetivo é garantir o direito à moradia, à qualidade e sustentabilidade urbana e ambiental, reduzindo as precariedades das cidades, no que se convencionou chamar de regularização fundiária sustentável, ainda que não receba essa nomenclatura na legislação vigente.

Foto: Divulgação

Confira a programação do I Fórum de Regularização Fundiária Urbana do Estado do Ceará Dia 11 19h às 21h | Aula Magna Paulo Dias de Moura Ribeiro, Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Renato Pequeno, professor

Henrique Frota, professor Dia 12 9h às 12h | Painel I – O papel do Poder Judiciário na regularização fundiária Vitor Kumpel, Juiz de Direito do TJSP

Alves Braga, Desembargador do TJSP

Renato Góes, advogado

Giovana de Melo Araújo, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará

José Lino Fonteles da Silveira, Defensor Público do Estado do Ceará 14h às 17h | Painel II – O papel dos entes federados na regularização fundiária Francisco Filomeno de Abreu Neto, advogado

Vandesvaldo de Carvalho Moura, da Secretaria do Patrimônio da União

Ricardo Durval Eduardo de Lima, Coordenador de Regularização Fundiária Urbana da Secretaria das Cidades do Estado do Ceará

Cláudio Silva, do escritório de Direitos Humanos Dom Aloísio Lorscheider da Câmara Municipal de Fortaleza

Andressa Oliveira Celedônio, advogada que há dez anos atua com o Direito Urbanístico. Dia 13 9h às 12h | Painel III - O papel dos registradores imobiliários na regularização fundiária Flauzilino Araújo, registrador da 1ª Zona de São Paulo e Presidente do ONR

Helena Borges, Presidente da ANOREG-CE

Ana Cristina de Souza Maia, Presidente do CORI-MG e Oficiala do Registro de Imóveis de Mariana/MG e diretora de Regularização Fundiária do Registro de Imóveis do Brasil.

Vagner Queiroz, Oficial Substituto da 3ª Zona de Registros de Imóveis de Fortaleza-CE

Sérgio Vicente Marcos, Assessor Jurídico da 3ª Zona de Registros de Imóveis de Fortaleza-CE

Amanda Modesto Praciano, substituta e assessora jurídica da 2ª Zona de Registro de Imóveis da Capital. 14h às 17h | Painel IV - Os impactos sociais e ambientais na regularização fundiária Walber de Moura Agra, Procurador do Estado de Pernambuco e Professor de Direito Constitucional da UFPE

Alfredo Eduardo dos Santos Silva, Secretário Nacional de Habitação do Governo Federal

Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, registrador imobiliário de Olinda e ex-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Professor titular de direito administrativo e diretor faculdade de direito da UFPE

Dr. Luís Laércio, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará

Renato Roseno, Deputado Estadual e Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa

Daniel Rodrigues, arquiteto urbanista (UFPE), coordenador dos Planos Urbanísticos das ZEIS Lagamar, Moura Brasil e Pirambu.