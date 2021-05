Advogados do Ceará contam com posto exclusivo para atendimento do INSS

Desde a última quinta-feira (6), advogados cearenses têm à disposição um posto exclusivo de atendimento do INSS na sede da OAB Ceará, em Fortaleza. O serviço é realizado de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, por servidores do INSS e conta com auxílio de colaboradores da OAB. O atendimento pode ser executado de forma presencial,mediante agendamento no site, ou mesmo por e-mail e Whatsapp, no número (85) 3108-8658.

A busca pelo serviço especialmente destinado à advocacia foi iniciada em 2019, porém, a conquista do espaço veio justo no momento em que há dificuldades de acesso às agências do INSS de todo o Estado, devido à pandemia do coronavírus.

João Ítalo Pompeu Presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social da OAB Ceará Nós lutamos em defesa do melhor cenário possível, para que o advogado não precise mais ficar em agências esperando, enfrentando longas filas para resolver algo simples. O sonho virou realidade. Agora já é possível solicitar senha do INSS, por exemplo, diretamente de casa ou do escritório, através do computador, sem necessitar fazer deslocamento”

O presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas, também comemorou. “Este é mais um serviço que a Ordem cearense põe a serviço da advocacia, fruto de muito esforço e diálogo. Na Sala do INSS instalada na OAB Ceará, é possível ter acesso a toda a documentação necessária para exercer de forma plena a advocacia previdenciária”, disse.

O time contou ainda com o presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário (CNDP) e Conselheiro Federal da OAB, Chico Couto; e o membro consultivo da Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social da OAB Ceará, Thiago Albuquerque.