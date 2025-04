PRF investiga post sobre Bolsonaro e Lula publicado por perfil oficial da instituição

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou que abriu uma investigação interna para apurar uma publicação feita no Instagram pelo perfil oficial da corporação no Rio Grande do Norte. O comentário foi realizado em uma postagem sobre a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro de Natal (RN) para Brasília, e citou ainda o presidente Lula (PT).

"Bolsonaro doente, juta (SIC) mais gente que Lula são e inaugurando obra. Kkkk", escreveu o usuário da corporação no último sábado (12).

Em nota ao portal g1, a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no RN declarou que o comentário feito pela conta oficial "não está alinhado às diretrizes da instituição".

"Assim que identificada, a publicação foi imediatamente removida e, por prevenção, o perfil foi retirado do ar por tempo indeterminado", destacou. Nesta tarde de quarta-feira (16), a conta segue desativada.

No comunicado, a corporação ainda detalhou que o servidor suspeito de ser responsável pela publicação já foi identificado. Um "procedimento interno apuratório para verificar as circunstâncias do ocorrido" foi instaurado pela Corregedoria-Geral, em Brasília.

Na última sexta-feira (11), Bolsonaro passou mal durante um evento promovido pelo seu partido, no Interior do Rio Grande no Norte, tendo sido encaminhado para a Capital em um helicóptero.

No domingo (13), o antigo presidente foi transferido em um avião com UTI aérea para Brasília, onde realizou uma cirurgia que durou cerca de 12 horas.

