A menina Maria Gabriela da Silva, de 4 anos, morreu na noite dessa terça-feira (21), em Teresina. Ela estava há mais de 20 dias internada após comer um baião de dois envenenado junto da família, em Parnaíba, no feriado de Ano Novo. A informação foi confirmada pelo Hospital de Urgência de Teresina (HUT) ao g1, na manhã desta quarta-feira (22).

Além da criança, a mãe e os dois irmãos dela também faleceram, todos vítimas de envenenamento. Ela deu entrada na unidade de saúde em 3 de janeiro e teve piora no quadro ainda na terça. Outros dois irmãos de Maria Gabriela também morreram envenenados no ano passado.

"A direção informa que todos os esforços foram realizados para o pronto restabelecimento da menor, lamenta o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor", diz a nota enviada pelo hospital ao portal da TV Globo.

Ao todo, nove pessoas da mesma família ingeriram o alimento contaminado. Entre eles, Francisco de Assis Pereira da Costa, padrasto da mãe das crianças, que está preso por ser o suspeito do crime. Fora ele, um jovem de 17 anos e vizinhos que também comeram o baião já tiveram alta.

Veja também Piauí Morto em acidente de ônibus no Piauí, cearense de Novo Oriente planejava construir casa na terra natal em 2025 País Justiça nega pedido da Prefeitura de SP de multa diária de R$ 1 milhão contra a 99

Padrasto nega envolvimento com o crime

Em depoimento à Polícia Civil do Piauí, Francisco de Assis negou que tenha qualquer envolvimento com a morte dos familiares, mas revelou que sentia "nojo e raiva" de enteada. Ele também admitiu à corporação que não gostava dos filhos dela.

Apesar do caso ainda ser investigado, laudos do Instituto Médico Legal (IML) revelaram que o baião foi contaminado por terbufós. Trata-se de produto químico altamente tóxico, usado em pesticidas e na composição do chumbinho. A venda dele é proibida no Brasil.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.