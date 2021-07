Antônia Fontenelle será investigada na Paraíba por comentário sobre agressões de DJ Ivis

A atriz e youtuber Antônia Fontenelle será investigada pela Polícia Civil da Paraíba por possível crime de preconceito ou discriminação contra paraibanos. A apuração verificará comentários xenofóbicos sobre DJ Ivis, atualmente preso devido a agressões contra a ex-mulher, Pamella Holanda. As informações são do portal G1.

A abertura do inquérito foi solicitada pelo delegado Pedro Ivo, da 1ª Delegacia Seccional da Polícia Civil da Paraíba, nessa quarta-feira (14).

O que Antônia Fontenelle disse

As declarações da youtuber foram feitas após vídeos de agressões do cantor contra a ex-esposa serem divulgados nas redes sociais, no domingo (11). Um dia depois, Fontenelle se posicionou sobre o caso em texto publicado em seu perfil no Instagram.

"Esses 'paraíbas' fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará para entender porque esse cretino não foi preso", escreveu ela. Embora DJ Ivis resida no Ceará, ele é natural da Paraíba.

Seguidamente à declaração, diversos artistas, blogs e páginas de entretenimento criticaram o uso da expressão "paraíba" com teor negativo. Criticada, a atriz replicou os comentários — segundo ela, de "bando de desocupado aí da máfia digital que não tem nada o que fazer" — em vídeo, pontuando inclusive que já tinha sido acusada de xenofobia em outra ocasião.

“De novo? Num cola! Já tentaram me acusar de xenofobia. (…) Porque eu falei ‘esses ‘paraíba’ quando começam a ganhar um pouquinho de dinheiro acham que podem tudo. ‘Paraíba’ eu me refiro a quem faz ‘paraibada‘, pode ser ele sulista, pode ser ele nordestino, pode ser ele o que for. Se fizer paraibada, é uma força de expressão”, disse.

Para o delegado Pedro Ivo, as condutas de Fontenelle se adaptam ao tipo penal descrito no art. 20 da Lei nº 7716/1989, o qual define crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Com o inquérito instaurado, serão feitas diligências investigativas, procedimentos periciais e interrogatório de Fontenelle, com envio posterior do procedimento para o Poder Judiciário.

Juliette se manifestou

A ex-BBB Juliette Freire, paraibana, manifestou-se nas redes sociais, asseverando que as falas da youtuber são xenofobia, não força de expressão. "Não existe 'ser Paraíba' e 'fazer paraibada'. Existe ser PARAIBANA/O, o que sou com muito orgulho", escreveu a advogada e maquiadora, nascida em Campina Grande (PB).

Sem citar Antônia Fontenlle, ela acrescentou: "Tire seu preconceito do caminho, que vamos passar com a nossa cultura e não vamos tolerar atitudes machistas e xenofóbicas de lugar algum".