Universitária vítima de deboche de colegas por causa da idade ganha bolsa na Inglaterra

A universitária Patrícia Linares, de 45 anos, ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Inglaterra. A estudante anunciou a novidade neste sábado (1º), nas redes sociais, em um vídeo no Tiktok. Patrícia foi vítima de comentários etaristas e preconceituosos de colegas de faculdade, no começo de março.

"Idade é só um número, então vamos colocar o nosso sonho para correr, porque a vida não espera", disse Patrícia.

Para o g1, a estudante esclareceu que irá estudar por duas semanas, inglês, no país. O curso deve acontecer em janeiro de 2024. "A gente tem que pensar assim: brilhando, estudando, aprendendo e evoluindo", disse em vídeo.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, Giovana Cassalatti, Beatriz Pontes e Bárbara Calixto descriminam Patrícia por ela estar na faculdade. "Ela tem 40 anos já era para estar aposentada", diz uma das alunas. Em outro trecho do vídeo, uma das estudantes questiona "como desmatricular uma colega de sala". Após a repercussão do caso, as três estudantes desistiram da graduação, segundo confirmado pela Unisagrado.

Uma delas pediu desculpas e afirmou estar arrependida. Bárbara alegou ter sido uma "brincadeira de mau gosto".

REPERCUSSÃO DO CASO

Patrícia recebeu homenagens de outros estudantes da instituição, autoridades e até de apresentadores de televisão, como Luciano Huck, no Domingão, deste domingo (2).

Os ministros da Educação, Camilo Santana, e dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida prestaram solidariedade à estudante. Já os colegas de turma a homenagearam com flores e chocolates.

A universitária registrou boletim de ocorrência contra Giovana Cassalatti, Beatriz Pontes e Bárbara Calixto.