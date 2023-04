Único sobrevivente de acidente de carro com família, jovem deixa o hospital: 'estou superando ainda'

Único sobrevivente do acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio que matou sete pessoas da mesma família no Rio de Janeiro, Christian Lima, de 16 anos, deixou o hospital cercado por familiares. Ele saiu do local no fim da manhã deste sábado (1º).

O jovem disse que ainda tinha um longo caminho pela frente para se recuperar. "Estou superando ainda", disse ao portal G1.

"Estou muito feliz que minha família está comigo, me apoiando. A primeira coisa que vou fazer quando chegar em casa é jogar bastante videogame, comer bolo, quero comer muita coisa. Estou animado", disse Christhian.

O jovem ainda falou sobre o sonho de se tornar jogador de futebol profissional e assinar contrato com o Vasco da Gama. Christian comentou também que pretende prestar uma homenagem aos pais.

"Quero homenagear também meus pais e meus irmãos que sofreram o acidente e infelizmente não sobreviveram. Estou tentando superar isso", destacou.

A vó do jovem ainda disse que vive o luto pelos pais do garoto, mas agradeceu à equipe do hospital pelos cuidados com o neto.

"Eu não tenho palavras para agradecer. Em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus porque sem ele, nada podemos fazer. E agradecer também a equipe do hospital, por tudo que fizeram pelo meu neto", disse Valéria Corrêa.

Vítimas

O acidente envolvendo a família de Christian aconteceu no dia 18 de março, na BR 493, no trecho Itaboraí -Magé.

As vítimas foram