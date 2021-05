O Ministério da Saúde descartou o caso suspeito da nova variante do coronavírus no Ceará. Segundo nota da pasta divulgada nesta quinta-feira (27), o País tem sete casos confirmados da nova cepa.

Além dos seis casos do Maranhão, a B.1617 foi confirmada em um morador de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Outros três casos suspeitos são monitorados, em Minas Gerais e no Pará, e aguardam a conclusão de sequenciamento genético. Além do Ceará, casos do Distrito Federal foram descartados para a nova variante, diz a pasta.

Suspeitos estão em isolamento

O Ministério da Saúde reitera que todos suspeitos estão isolados e são monitorados pelos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde (CIEVS) locais.

O caso do Ceará foi notificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 21 de maio e desde então passou a ser monitorado pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

O paciente é um homem de 35 anos vindo da Índia, que desembarcou em Fortaleza em 9 de maio. Segundo a Sesa, ele teve resultado positivo para Covid-19 em dois exames RT-PCR nos dias 10 e 11. No dia 18 de maio, o viajante fez novo teste, que deu negativo para a doença.

Para a confirmação ou não da presença da variante, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) reanalisou a amostra do exame do paciente através de isolamento genético.

Primeiros casos no Maranhão

O Maranhão confirmou os primeiros casos da nova variante no País, na última quinta-feira (20). A Secretaria de Saúde do Estado disse que a B.1.617 foi detectada em seis amostras coletadas em tripulantes do navio MV Shandong da ZHI, com bandeira de Hong Kong, ancorado em alto-mar na costa de São Luís desde o dia 7 de maio.

Um dos tripulantes da embarcação está internado e outras 100 pessoas que tiveram contato com os infectados ou no mesmo ambiente em que eles estiveram estão sendo monitoradas.

São Paulo confirma caso em passageiro

Já o caso confirmado de Campos dos Goytacazes foi identificado através de exames em São Paulo. O homem de 32 anos veio da Índia e desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na última sexta-feira (22).

Segundo a Anvisa, que identificou o caso, o passageiro apresentou teste RT-PCR negativo para Covid-19 ao embarcar, exigido para todos os pacientes. No Brasil, ele fez outro exame no aeroporto, mas viajou para o Rio de Janeiro antes de receber o resultado.

O laboratório onde ele realizou o exame notificou a Anvisa, que contatou outros órgãos sanitários. O Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria da Saúde de São Paulo, fez o sequenciamento genético do vírus e confirmou a variante indiana.