Resultado do Enem para treineiros sai nesta segunda (10); veja que horas e como olhar a nota

Os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 como treineiros poderão conferir os resultados das provas na Página do Participante a partir desta segunda-feira (10).

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a previsão é de que a consulta já possa ser feita na tarde desta segunda. No entanto, o horário exato não foi disponibilizado.

Assim que saírem os resultados, basta o candidato treineiro digitar o CPF e a senha cadastrados no sistema para acessar as notas individuais.

O participante inscrito como treineiro é submetido às mesmas regras que os demais, exceto em relação à divulgação dos resultados, que ocorre 60 dias após a dos regulares do Enem, que neste ano ocorreu em 9 de fevereiro.

Autoavaliação

Conforme o Inep, essa diferença se dá devido à participação dos treineiros ser voltada apenas para fins de autoavaliação do conhecimento. "Esses participantes não podem utilizar os resultados individuais para o acesso à educação superior e a programas governamentais de financiamento ou apoio ao estudante de nível superior", afirma o Inep.

O Enem é a principal porta de entrada dos estudantes brasileiros para a universidade. As notas de quem realiza a prova - sem ser treineiro - também podem ser utilizadas para os processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

'Espelhos' da redação estão disponíveis

Também a partir desta segunda, parte dos candidatos do Enem 2022 já pode consultar os "espelhos" da redação, que são as versões digitalizadas dos textos entregues no dia da prova. A consulta da correção também é feita pela Página do Participante.

Essa etapa é chamada de "vista pedagógica", por permitir que os estudantes entendam os critérios de correção e as notas que receberam em cada uma das cinco competências avaliadas no exame.

Para alguns alunos, no entanto, o sistema ainda mostra o aviso de "resultado indisponível", segundo informação do g1. O Inep verifica se há algum problema técnico.