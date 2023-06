Quarto suspeito de crimes na plataforma Discord é preso em São Paulo

Um homem, de 19 anos, foi preso suspeito de crimes na plataforma Discord. O jovem se entregou em uma unidade policial, por volta de meio-dia, nesta segunda-feira (26) na Zona Norte de São Paulo. O uso da plataforma para atividades criminosas foi revelado neste domingo (25), no Fantástico. As informações são do g1. Outros três jovens foram detidos entre a última quarta (21) e sexta-feira (23).

Ele é suspeito de participar de uma rede de jovens investigada por suspeita de estuprar e ameaçar ao menos duas garotas, menores de idade. As vítimas têm entre 13 e 16 anos. O suspeito foi identificado como Carlos Eduardo Custódio do Nascimento, também conhecido como "DPE". Um mandado de prisão temporária a pedido do Ministério Público já estava aberto contra ele.

A polícia investiga a possibilidade do grupo ter estuprado e ameaçado outras cinco vítimas. DPE chegou a delegacia acompanhado do advogado. A Polícia e o MP ainda investigam se os quatro detidos são envolvidos em outros crimes.

Veja quem são os detidos

Vitor Hugo Souza Rocha, o "Verdadeiro Vitor", 21, detido no começo de junho em Bauru, interior de São Paulo, é investigado por armazenar pornografia infantil

Gabriel Barreto Vilares, o "Law", 22, detido na sexta-feira (23) em São Paulo, é investigado por estupro e ameaça

William Maza dos Santos, o "Joust", 20, detido na sexta em São Paulo, é investigado por estupro e ameaça

O que é o Discord?

Popular especialmente entre os jovens, o aplicativo Discord tem gerado preocupação em relação ao conteúdo violento exposto aos usuários, entre eles, importunação sexual, vídeos de incentivo à automutilação, crueldade contra animais e até pedofilia.

Na reportagem do Fantástico é mostrado como a plataforma se transformou em um território livre para criminosos, que procuram menores de idade como vítimas. Em maio, o programa já tinha mostrado situações graves e criminosas envolvendo o app.

“É importante que fique muito claro que não se trata de desafios que estão sendo praticados por adolescentes. Tratam-se de criminosos, a grande maioria maiores de idade, que utilizam a insegurança dessa plataforma em relação a crianças e adolescentes para praticar crimes gravíssimos contra essas meninas”, disse a promotora Maria Fernanda Balsalobra, ao Fantástico.

O aplicativo permite que pessoas se comuniquem em transmissões ao vivo de vídeos dentro da plataforma. Influenciadas pelos criminosos, as vítimas repassam fotos pessoais, muitas vezes íntimas, e passam a ser chantageadas.

Segundo mostrado na reportagem, se a vítima não cumprir um desafio exigido pelos criminosos, imagens dela são vazadas. Um dos criminosos tem vários aparelhos de armazenamento, com pastas de dezenas de vítimas, meninas que são chantageadas, expostas e violadas.

O que diz a plataforma

Ao Fantástico, o porta-voz do Discord disse que a plataforma “não tolera comportamento odioso”.

“Nós somos um produto gratuito para mais de 150 milhões de usuários ao redor do mundo e, de tempos em tempos, conteúdo mau e comportamento mau vão acontecer. Nós trabalhamos ativamente para remover esse conteúdo”, afirmou.