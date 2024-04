Professora grampeia bilhete na camisa de aluno de 5 anos e mãe se revolta: 'Indignação'

Uma professora da rede municipal de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, despertou indignação nas redes sociais após grampear um bilhete na blusa de um menino, de 5 anos, na manhã dessa quarta-feira (17). De acordo com a mãe da criança, o grampo teria machucado a criança durante todo o turno das aulas.

Veja também País Estudante de 13 anos morre após ser golpeado nas costas por colegas em escola de Praia Grande, em SP País Prefeita de SC causa polêmica ao jogar no lixo livros de programa incentivado pela Lei Rouanet País Gestão Tarcísio de Freitas vai produzir aulas para professores usando ChatGPT em SP

Para a Inter TV, a mãe do menino revelou ter descoberto o ocorrido através de uma amiga, que buscou a criança na Escola Municipal Santa Paulta Frassinetti por volta do meio-dia.

“Ela me mandou a foto, era 11h52. Ela me mandou um áudio dizendo: 'Olha o que aconteceu com o seu filho'. Nisso que eu vi a foto, já pedi apoio para minha mãe porque eu fiquei sem chão”, relatou a responsável.

No bilhete, a professora havia escrito: “Mãe, favor mandar outra caderneta! Obrigada!”.

Indignada com a atitude, a mãe procurou a direção da escola. “Quando a gente deixa a criança aqui, a gente espera que ela seja bem tratada, bem cuidada. É uma criança de 5 anos! Mandei mensagem para a direção da escola. A diretora me acolheu. E eu estou aqui, para entender porque a professora fez isso com o meu filho. E tudo por causa de uma caderneta que custa R$ 5”, desabafou.

Em conversa com o G1, a mãe ainda afirmou que o grampo chegou a furar a criança, machucando-a.

“Ela furou duas vezes para colocar o bilhete na frente do peito dele. Na hora do intervalo, o bilhete soltou. Ela puxou a camisa dele de novo e grampeou. E quando a babá chegou para buscá-lo, o grampo ainda estava mal grampeado e furando ele”, explicou ela.

O QUE DIZ A PREFEITURA?

Responsável pela escola, a Prefeitura de Nova Friburgo se manifestou sobre o caso em nota e declarou estar aguardando apuração interna da direção da instituição.

“A Secretaria Municipal de Educação aguarda a apuração interna no âmbito escolar realizada pela direção da Unidade para averiguação da procedência da denúncia, conforme determina o Regimento Escolar. Após ser oficializado o resultado dessa apuração, a Secretaria de Educação tomará as providências necessárias”.

Por fim, o órgão repudiou a atitude: “De todo modo, a Secretaria Municipal de Educação não orienta condutas como a noticiada e repudia qualquer ação que venha a expor ou comprometer a imagem e o bem-estar de seus estudantes”.

O prefeito da Cidade, Johnny Maycon, também comentou o caso nas redes sociais, revelando que a professora foi afastada enquanto o ocorrido é investigado.

"É importante ressaltar que nunca compactuaremos com tal atitude ou qualquer ato que desrespeite e/ou viole os direitos e exponha de forma vexatória as nossas crianças. Com isso, assim que tomamos conhecimento do fato, de pronto iniciamos todos os processos internos e decidimos pelo afastamento do profissional para que haja a devida apuração e as medidas cabíveis sobre o caso sejam tomadas de acordo com os desdobramentos", escreveu.

INDIGNAÇÃO NAS REDES SOCIAIS

Na internet, centenas de usuários demonstraram indignação em relação ao caso, repudiando a atitude da educadora. “A situação é tão esdrúxula, que estou travado, não consigo comentar, só lamentar por esse absurdo”, comentou um perfil. Outra usuária reforçou: “Isso não existe! Não tem justificativa! Isso é violência com a criança!”.