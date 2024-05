Qual o próximo feriado do mês de maio? Veja calendário

Maio costuma ter, pelo menos, um feriado anualmente, o Dia do Trabalho, celebrado sempre no dia 1º. No entanto, em 2024, há duas datas passíveis de folga neste mês, já que o Corpus Christi acontece no próximo dia 30.

Por ser considerado ponto facultativo pelo Governo Federal, o dia em que católicos louvam o corpo e o sangue de Jesus Cristo que, segundo a tradição religiosa, é materializado na eucaristia, é considerado feriado em alguns municípios, como em Fortaleza, capital do Ceará.

A data acontece sempre 60 dias após a Páscoa, então pode acontecer no mês de junho ou, como em 2024, de maio.

Calendário de feriados em maio

Então, neste ano, o mês de maio tem as seguintes datas comemorativas: