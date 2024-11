Presidente do Paraguai, Santiago Peña, é hospitalizado no Rio após sentir dores no peito

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi internado nessa segunda-feira (18) no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, após sentir dores no peito. O paraguaio, que está na cidade para participar da cúpula do G20, está bem e estável, conforme detalhou a unidade de saúde.

A presidência do país vizinho ao Brasil detalhou que o político foi submetido a uma série de exames de check-up. De acordo com fontes próximas a Peña, o presidente disse estar bem e que passaria a noite no hospital para acompanhamento.

Conforme o portal G1, o Hospital Samaritano divulgou que o presidente paraguaio foi levado para a unidade por segurança, após se sentir mal.

O vice-presidente do Paraguai, Pedro Alliana, disse nas redes sociais que conversou com Peña e que ele "se encontra bem e está à espera dos resultados de seus exames médicos".

O presidente, de 46 anos, participava da reunião de líderes de Estado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde foi emitida nessa segunda-feira, antes do esperado, a declaração final da cúpula.

Apesar de não integrar o grupo do G20 oficialmente, o Paraguai é um dos convidados para o encontro deste ano.