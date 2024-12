PF avisa ao STF que ao menos quatro brasileiros foragidos por atos golpistas do 8 de janeiro fugiram para o Peru

A Polícia Federal (PF) comunicou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que quatro pessoas com mandados de prisão expedidos pelos atos do 8 de janeiro que estavam foragidos na Argentina agora estão no Peru.

Segundo o documento enviado pela Interpol à polícia peruana e a PF, os foragidos são: Antonio Alves Pinheiro Junior, Edilaine da Silva Santos, Romário Garcia Rodrigues e Rosana Maciel Gomes.

No documento, a Interpol comunica que Antonio Alves fugiu pela Bolívia até chegar no Peru. Os outros três foram da Argentina ao Chile e, de lá, para o país peruano.

Os fugitivos fazem parte de uma lista com 61 nomes de brasileiros que fugiram do Brasil para a Argentina após os ataques do 8 de janeiro, em Brasília.

No início deste mês, o diretor de cooperação internacional da Polícia Federal, Felipe Seixas, declarou que a corporação estava monitorando possíveis tentativas de fuga de brasileiros para a Argentina.

Há indícios de que os investigados teriam cruzado a fronteira escondidos em veículos, após romperem as tornozeleiras eletrônicas que utilizavam.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, encaminhou o relatório da Polícia Federal, contendo informações fornecidas pela Interpol, à Procuradoria-Geral da República (PGR). A PGR tem o prazo de cinco dias para se manifestar sobre o caso e avaliar eventuais novos pedidos de extradição, desta vez envolvendo autoridades peruanas.

