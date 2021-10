Pastor estaciona em frente à casa de Michel Temer sem saber e ganha sanduíche do ex-presidente

Um encontro inusitado aconteceu na última sexta-feira (8) e está viralizando nas redes sociais. Em sua conta no Twitter, o pastor e diretor parlamentar do Sindicato dos Policiais e Servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina, Alexandre Gonçalves, escreveu que, sem saber, estacionou o motorhome — um tipo de veículo com cômodos semelhantes aos de uma casa — na frente da casa do ex-presidente Michel Temer (MDB), que bateu à porta da van para saber quem estava ali.

“Coisas inusitadas que ocorrem quando estamos em retiro na estrada”, começou o pastor. Segundo ele, a família parou numa rua tranquila da capital paulista para dormir e seguir viagem no dia seguinte. Até que a visita inesperada apareceu.

“Já pronto a me apresentar a fim de excluir temores alheios, abro a porta, dou de cara com o ex-presidente Michel Temer! Apresento-me e explico que ficaria apenas uma noite. Eu estacionei na frente da casa dele! Tirei foto pois sem ela ninguém acreditaria nessa aleatoriedade”, continuou o pastor, anexando uma imagem com o ex-presidente.

À Folha de S. Paulo, a assessoria de imprensa de Temer confirmou a história e disse que o ex-presidente estava chegando em casa quando percebeu o motorhome.

Lanche

Ainda segundo Alexandre Gonçalves, Temer voltou ao veículo após o primeiro encontro. “Depois de uns 30 a 40 minutos, ele bate à porta da van de novo. Quando eu abro, ele diz: ‘Trouxe um lanche pra vcs!’ Sanduíche, suco, refrigerante, iogurte, doce de leite, etc. O que posso concluir desse encontro aleatório?”, brincou o pastor, que acrescentou não ter nenhuma similaridade política ou ideológica com o ex-presidente.

Legenda: O motorhome foi estacionado numa "rua tranquila" de São Paulo, segundo Alexandre Gonçalves. Foto: Arquivo Pessoal

Repercussão

Nas respostas à postagem do pastor no Twitter, internautas se dividem entre achar o encontro “engraçado ou triste”. Outros exaltam a cordialidade e a troca de gentilezas narradas.