Michel Temer vem a Fortaleza para congresso de Direito Eleitoral

Em evidência no noticiário político nos últimos dias, o ex-presidente Michel Temer confirmou sua participação no na 3ª edição do Congresso Cearense de Direito Eleitoral (Concede), programado para ocorrer em Fortaleza nos dias 10, 11 e 12 de novembro.

Temer ministrará uma conferência no segundo dia de evento com o tema: “O Futuro da Democracia no Brasil” que deverá acontecer no auditório da Universidade do Parlamento Cearense, no edifício anexo à Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE).

Ministros do STF no evento

Outros nomes confirmados para o evento são os ministros do Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso e Gilmar Mendes.

O Concede terá três dias de debates, conferências, palestras e apresentações de trabalhos acadêmicos, com participantes de diferentes matrizes doutrinárias e ideológicas, com a finalidade de promover conhecimento essencial à legitimação, ao aperfeiçoamento e à eficácia das normas eleitorais.

O evento terá ainda Grupos de Trabalhos para apresentação de artigos. Os que foram selecionados serão publicados com o registro no ISBN da Biblioteca Nacional, por intermédio do INESP da AL-CE. Os melhores trabalhos receberão o prêmio "Jurista Aroldo Mota".

O jurista Paulo Bonavides será homenageado, em memória. As inscrições podem ser feitas no site do evento.