Gilmar Mendes em Fortaleza

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, deverá vir a Fortaleza em novembro para participar da 3ª edição do Congresso Cearense de Direito Eleitoral (Concede).

Assim como seu colega Luís Roberto Barroso, apesar de confirmada, a presença de Gilmar Mendes depende de como estará a situação da pandemia de Covid-19 no período. Caso não seja possível, sua vinda, ele participará do evento em formato online.

O Concede está programado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de novembro, na Capital. O evento contará com três dias de debates, conferências, palestras e apresentações de trabalhos acadêmicos, com participantes de diferentes matrizes doutrinárias e ideológicas.

A finalidade do congresso, segundo os organizadores, é promover conhecimento essencial à legitimação, ao aperfeiçoamento e à eficácia das normas eleitorais.

As inscrições podem ser feitas no site do evento.