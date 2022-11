Papai Noel de shopping passa mal durante apresentação e morre em seguida

Célio Figueiredo, de 76 anos, que interpretava o Papai Noel em um shopping de Itu, no interior de São Paulo, morreu após passar mal durante uma apresentação no último sábado (12). De acordo com o Uol, o ator estava ainda no início de sua participação no evento natalino promovido pelo shopping quando começou a não se sentir bem.

Figueiredo chegou de helicóptero ao centro comercial, por volta de 14 horas, usando as vestes tradicionais do "bom velhinho". Ele percorreu os corredores do shopping em um trenó até o palco, onde foi apresentado para o público.

Após acenar para os presentes, posar para fotos e receber simbolicamente a chave da cidade de Itu, entregue por um representante da Secretaria Municipal da Cultura, ele seguiu, com auxílio de uma bengala, para a poltrona do Papai Noel.

O ator começou a se sentir mal no momento em que iria começar a receber as crianças para ouvir pedidos de Natal e posar para fotos.

Socorro

Nesse momento, segundo o Uol, Figueiredo foi socorrido e recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda no shopping. Depois, foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas morreu logo após dar entrada no equipamento de saúde.

A causa da morte foi registrada como "parada cardiorrespiratória". O corpo do ator foi enterrado no domingo (13), em Itu.

Segundo ano como Noel

Este seria o segundo ano consecutivo em que Figueiredo interpretaria o Papai Noel no shopping de Itu. Ele foi contratado após o Papai Noel anterior, Osmar Parezini, morrer de infarto, em 2020.

Em nota publicada nas redes sociais no fim de semana, o shopping lamentou o falecimento de Figueiredo e disse que estava prestando suporte à família do ator.