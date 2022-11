Ri Happy abre mais de 50 vagas de emprego em Fortaleza para Black Friday e Natal

De olho no aumento das vendas na Black Friday e no Natal, o Grupo de varejo de brinquedos Ri Happy está com mais de 50 vagas temporárias abertas em Fortaleza. Em todo o País, são mais de 1.500 postos de trabalho.

Confira a lista de cargos disponíveis em Fortaleza

Auxiliar de caixa

Auxiliar de loja

Auxiliar de vendas

Fiscal de loja

Os empregos temporários são para várias lojas da empresa na capital cearense, incluindo Riomar Fortaleza, Riomar Kennedy North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Pátio Dom Luís, Shopping Benfica, Iguatemi Bosque, Shopping Parangaba, Via Sul e Del Paseo.

A lista completa de oportunidades pode ser acessada neste link da seleção. Para participar do processo de recrutamento, acesse o site, escolha a vaga e siga os próximos passos informados pela empresa.

O prazo para se inscrever vai até 15 de novembro. O processo não requer experiência com vendas e será realizado 100% on-line.

