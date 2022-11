Restaurante abre 70 vagas de emprego para nova unidade em Fortaleza

O restaurante Frederico está selecionando mais de 70 profissionais para a nova unidade do grupo, na Av. Beira-Mar, com previsão de inauguração para dezembro.

São vagas de garçons, cumins e bartenders. Conforme a empresa, "as remunerações são compatíveis com os valores pagos no mercado". Está previsto ainda pagamento de comissão aos profissionais.

Interessados devem enviar o currículo para fredericopraia@hotmail.com ou entrar em contato (via WhatsApp (85) 99419-9789). O processo seletivo ocorrerá durante o mês de novembro.

Atualmente, o Frederico possui três unidades, uma no Porto das Dunas, em Aquiraz, e duas em Fortaleza.

