Pai e filho se afogam em praia de Bombinhas, em SC; homem morre e criança segue desaparecida

Um homem de 48 anos e o filho, de 10, se afogaram no início da tarde da última sexta-feira (18) na praia de Mariscal, em Bombinhas, no Litoral Norte de Santa Catarina. Segundo informações do g1, o Corpo de Bombeiros Militar informou que o adulto morreu no local e a criança segue desaparecida.

A vítima foi identificada como Josué Rissardi, dono da empresa Plantar Viveiros e Fruticultura e presidente da comunidade Aparecida. A família é natural de Videira, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

A equipe foi acionada por volta do meio-dia, e o homem estava sendo socorrido na areia por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e guarda-vidas. Apesar de ter passado por massagem cardíaca por 40 minutos, o homem teve outra parada cardiorrespiratória e morreu.

A equipe do Corpo de Bombeiros utilizou um helicóptero para procurar a criança, enquanto guarda-vidas e banhistas que estavam com pranchas auxiliaram no serviço. Segundo informações do portal SCC10, as buscas pelo menino continuaram no sábado (19).

“As buscas à vítima desaparecida em Bombinhas foram retomas hoje de manhã por uma equipe na embarcação BI Matadeiro”, informou o Corpo de Bombeiros. A equipe também realiza buscas superficiais com mergulhadores.

Conforme os Bombeiros, não é possível realizar técnicas de busca subaquática devido à zona de arrebentação.