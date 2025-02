Operação prende grupo ligado ao PCC no Tocantins; 'Dama do Crime' está entre os alvos

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Tocantins, nessa terça-feira (4), teve como alvo uma organização criminosa armada que pratica crimes de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. A ofensiva, batizada "Operação Asfixia", cumpriu 55 ordens judiciais, sendo 17 mandados de prisão, 18 mandados de busca e apreensão e 20 ordens de bloqueio de contas bancárias. Os mandados foram cumpridos no Tocantins e no estado de São Paulo.

Segundo o portal g1, entre os alvos está Lúcia Gabriela Rodrigues Bandeira, de 25 anos, que está presa desde dezembro de 2024 por outra operação. Conhecida como "Dama do Crime", a jovem é apontada como chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Tocantins.

Durante a investigação, a Polícia encontrou mensagens trocadas em grupos de WhatsApp que mostram uma lista de Lúcia com o nome de todos os pontos de comercialização das drogas, que eram chamadas de "lojas". Dessa forma, ela fazia um controle financeiro dos locais ao cobrar dos traficantes um relatório sobre vendas e estoque.

Onde a organização atuava

Segundo a Polícia Civil, além do Tocantins, o grupo criminoso atua nos estados de Piauí, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte, mas os líderes se encontram sediados no estado de São Paulo.

Conforme o delegado Alexander Pereira Costa, da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc- Palmas), a organização também envia armas para os estados onde atua para fomentar a guerra de facções.

"As investigações apontaram que diversas pistolas de origem turca que foram apreendidas em Palmas, foram remetidas por essa organização e foram usadas por facções durante a disputa de poder que resultou em vários homicídios no primeiro semestre de 2023, em Palmas", disse o delegado.

