O segundo dia do Enem é no mesmo local de prova? Veja horário e as regras

Mais de 3,9 milhões de estudantes devem participar do segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (12), em todo o País. Como o exame é realizado em fins de semana diferentes, muitos se questionam se há mudança nos locais de prova – porém, o local de prova deste domingo é o mesmo do domingo passado, quando a primeira etapa do Enem foi aplicada.

O local pode ser confirmado na Página do Participante do site do Inep. Assim como no primeiro dia, os portões são abertos pontualmente às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). As provas serão iniciadas às 13h30.

Neste segundo dia, os estudantes realizam as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química). Ao todo, são 90 questões, que devem ser respondidas no prazo máximo de até 5 horas para participantes sem necessidades especiais.

Participantes com necessidade comprovada de tempo adicional ou de videoprova em Libras terão uma e duas horas a mais de prova, respectivamente. Mesmo quem se ausentou no último domingo (5) pode participar das provas do segundo dia.

O que levar (e não levar) para a prova

Para participar do exame, é necessário apresentar um documento de identificação original com foto. São aceitos os seguintes documentos: cédula de identidade (RG); passaporte; Carteira Nacional de Habilitação (CNH); identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros; documento provisório de Registro Nacional Migratório; identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe (apenas em casos em que legalmente é considerada um documento de identidade).

Também são aceitos documentos digitais que sejam apresentados nos aplicativos oficiais do Governo Federal, como CNH Digital, RG Digital e e-Título.

Além disso, é preciso apresentar o cartão de confirmação de inscrição e levar uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, para responder a prova. Outras cores e materiais não são aceitos.

Quem desejar, pode levar copos ou garrafas de água em recipientes transparentes e lanches leves para consumir durante a realização do exame.

O celular pode ser levado, mas deve ser desligado e guardado em um envelope que será entregue pelos fiscais de prova. Não deixe de conferir alarmes e outras notificações: caso o telefone toque, mesmo com o aparelho desligado, o candidato pode ser eliminado.

Pode usar short no Enem?

O cuidado para que as provas do Enem ocorram sem intercorrências é tanto que, na hora de se preparar, muitos alunos ficam com dúvidas sobre restrições de vestuário. Isso porque o uso de alguns itens, como óculos escuros, relógios e chapéus, bonés, gorros e demais acessórios para a cabeça são proibidos durante a prova.

A exceção é apenas para vestes relacionadas a religiões, como burca ou quipá. Nesse caso, os estudantes podem mantê-las, mas precisam passar por uma revista antes.

No mais, não há restrições para roupas – apenas a recomendação de que elas sejam confortáveis e adequadas ao clima de sua região. Dessa forma, shorts, blusas de alcinha, croppeds e outras roupas usadas com frequência no calor do Ceará podem ser utilizadas sem medo, assim como o uso de chinelos e rasteirinhas.

Para quem teme sentir frio, o uso de casacos também é permitido, contanto que, caso haja capuz, ele não seja utilizado durante a prova.