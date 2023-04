Mulher tropeça ao correr para entrar em ônibus e é atropelada pelo veículo em terminal no PR

Uma mulher de 46 anos de idade morreu atropelada nessa terça-feira (25), em um terminal de ônibus de Guarapuava, no Paraná. Segundo a Polícia Militar, com informações de testemunhas, a vítima estava correndo em direção ao ônibus quando tropeçou e caiu embaixo do rodado traseiro do veículo. Informações são do g1.

A mulher chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A filha da vítima, de 15 anos, estava dentro do veículo envolvido no acidente.

À Polícia, o motorista do ônibus contou que ouviu um barulho ao dar partida no veículo. Ele, então, olhou pelo retrovisor e viu a vítima caída no chão. O profissional, que tem 52 anos, foi orientado a prestar depoimento na delegacia.

Acidente

O UOL divulgou que a Polícia do Paraná ainda investiga as circunstâncias da morte da mulher, mas que, inicialmente, trata o caso como um acidente. Além disso, segundo a corporação, imagens de câmeras de segurança do terminal foram coletadas pelos investigadores para ajudar na apuração.