Mulher sofre abuso sexual e é mantida em cárcere privado por sogros no Rio de Janeiro

Uma jovem de 22 anos foi resgatada por policiais militares após ser mantida, por seis dias, em cárcere privado na residência dos sogros, em Niterói, no Rio de Janeiro. O caso foi registrado no último domingo (27), depois da vítima alertar um amigo e conseguir ajuda. As informações são do Uol.

Durante o tempo em que ficou privada de liberdade, a mulher detalhou ter sofrido abusos sexuais do sogro com conhecimento da mãe de seu namorado. Essas informações também foram repassadas ao seu amigo, que comunicou à família da moça.

Além dos estupros, imagens que circulam nas redes sociais evidenciam que jovem também foi alvo de ataques, que resultaram em que grandes hematomas em suas pernas e braços. O caso agora está sob responsabilidade da 76ª DP.

Denúncia da mãe

A ocorrência foi investigada pela Polícia Militar após agentes do 12º Batalhão serem abordados, durante patrulhamento, por uma mulher denunciando que a filha estaria em cárcere privado e sofrendo abusos sexuais.

A mãe identificou os sogros da jovem como suspeitos e detalhou que o apartamento fica localizado no bairro Várzea das Moças. O resgate aconteceu no endereço indicado.

Na residência, o casal foi preso pelos agentes, assim como um segundo homem, que também estava presente no momento. No entanto, a PM não detalhou se ele teria alguma ligação com os abusos.

