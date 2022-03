Corpo de influenciadora é retirado de velório pelo IML para exame de necropsia, no Paraná

O velório da influenciadora digital Ellen Jacqueline, 39 anos, foi interrompido pelo Instituto Médico-Legal (IML) após uma denúncia anônima apontar que a morte não ocorreu naturalmente. A jovem morreu na última segunda-feira (28), em um hotel de Londrina, no norte do Paraná, segundo o g1.

Com a suspeita sobre o óbito, a Polícia Civil está investigando o caso, chegando a acionar a equipe do IML para buscar o corpo enquanto era velada na Capela Mortuária do Parque Jamaica.

O corpo foi liberado pelo órgão no mesmo dia e enterrado ainda na segunda.

A empresária e digital influencer concentrava 46,2 mil seguidores no Instagram, produzindo conteúdo de moda e culinária. Ellen tinha dois filhos e costumava compartilhar momentos com os dois.

Recolher o corpo

De acordo com a chefe do IML, Cristiane de Souza Batilana, eles foram acionados para fazer a remoção do corpo em um lugar diferente do que estavam acostumados. "Foi um velório. Era para interromper um velório e recolher o corpo", detalhou.

O órgão ainda informou que não foram encontrados vestígios de morte violenta no corpo. Assim, não foi possível afirmar de imediato a causa da morte.

Após esse primeiro momento, os materiais coletados foram encaminhados para a realização do laudo da perícia.

Denúncia da causa da morte

O delegado Hernandes Alves apontou que o corpo foi levado para exame de necropsia em decorrência de denúncia anônima sobre a causa da morte.

Hernandes Alves Delegado "Quando surge uma dúvida dessa natureza, os investigadores têm que apurar, motivo pelo qual foi requisitado o exame de necropsia. O corpo foi encaminhado ao IML, com todo trâmite, com todo respeito no velório, a família também colaborou."

A Polícia Civil não detalhou quem estava no hotel com a mulher, reforçando que somente o resultado do exame de necropsia indicará a causa da morte.

