Mulher rouba 9 kg de cabelo humano avaliados em R$ 100 mil

Uma mulher roubou nove quilos de cabelo humano em salão de beleza localizado no Centro de São José do Rio Preto, em São Paulo, nesta terça-feira (30). Conforme o g1, os cabelos eram avaliados em mais de R$ 100 mil.

Na ação do crime, a suspeita rendeu as funcionárias com duas armas falsas, que imitavam revólveres, e uma faca. Ela pegou as mechas e fugiu.

No entanto, a polícia foi acionada, encontrou a mulher e efetuou a prisão em flagrante. Ela foi encaminhada à Central de Flagrantes do município paulista.

O caso está sendo investigado, mas ainda não se sabe o que motivou o roubo.