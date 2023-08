Motorista de aplicativo que abandonou jovem desacordada é suspenso de plataforma

O motorista do aplicativo de corridas 99, que deixou uma jovem sozinha e desacordada em calçada, foi suspenso pela plataforma nesta terça-feira (1º). Conforme o Uol, a empresa tomou a decisão enquanto a Polícia Civil está investigando o caso, uma vez que mulher foi estuprada depois de ser deixada em uma rua do bairro Santo André, em Belo Horizonte (MG).

“A 99 lamenta o ocorrido após a conclusão da corrida. A empresa esclarece que fez o bloqueio preventivo do motorista e que aguarda que a polícia esclareça fatos e responsabilidades, estando à disposição para colaborar com a investigação”, disse.

Entenda o caso

Na madrugada do último domingo (30), uma jovem de 22 anos foi estuprada após ser deixada desacordada na porta da casa por um motorista de aplicativo. Pela manhã, ela foi encontrada desacordada seminua em um campo de futebol no bairro Santo André.

Conforme o g1, a mulher tinha ido a um show do cantor Thiaguinho no sábado (29), no Mineirão, mas ingeriu bebidas alcoólicas em excesso.

Um amigo pediu uma corrida por um aplicativo, deixou a jovem sozinha no carro e compartilhou o trajeto da viagem com o irmão dela, pelo celular. No entanto, ao chegar no destino, o motorista do aplicativo não conseguiu contato com o irmão da jovem e a deixou na calçada.

Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o suspeito do crime se aproxima da mulher e sai do local com ela nas costas. O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, na noite de domingo, no bairro Santo André.